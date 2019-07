Il rapporto tra Lemina e il Southampton è praticamente chiuso.

Il giocatore non è stato convocato per il ritiro in Austria e, secondo i Mundo Deportivo, ha avuto il permesso di accordarsi con altri club.

L'ex juventuno piace molto all'Atalanta ma sulle sue tracce ci sono anche diversi club spagnoli.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 09-07-2019 15:41