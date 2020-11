L'Empoli è letale in area di rigore

Dici avversari calabresi e per l’Empoli i ricordi sono dolceamari. Se il pensiero più recente va alla rimonta subita dal Crotone costata la retrocessione dalla Serie A nel 2017, questa volta di fronte ci sarà la Reggina e i tifosi azzurri non possono non pensare al 3-3 del maggio 2007 che sancì la prima e finora unica qualificazione dei toscani alla Coppa Uefa.

In Serie B i precedenti tra le due squadre sono 16, l’Empoli ne ha vinti otto, con quattro pareggi e quattro successi amaranto. L’ultimo incrocio al “Castellani” terminò 4-0 il 22 marzo 2014 con reti di Maccarone, Rugani e doppietta di Pucciarelli.

Di contro, l’Empoli ha perso due delle ultime tre partite di Serie B contro formazioni calabresi, dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti quattro gare contro squadre di questa regione.

Gli azzurri cercheranno di sfruttare la vena realizzativa di Stefano Moreo, che ha segnato due dei suoi tre gol in questa Serie B di testa: nessun giocatore ha messo a segno più reti con questo fondamentale nel campionato in corso.

La squadra di Dionisi è inoltre letale negli ultimi 16 metri: con otto reti realizzate dall’interno dell’area di rigore, infatti, l’Empoli è primo anche in questa speciale graduatoria.

OMNISPORT | 05-11-2020 09:30