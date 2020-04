L'Empoli ha sciolto le riserve su Marino

Cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta in sette partite per riportare la squadra in zona playoff, poi lo stop forzato e i dubbi sul futuro. L’Empoli, però, in fatto di dubbi ha solo quello sull’eventuale prosecuzione del campionato di Serie B.

Per la panchina, invece, l’exploit di Pasquale Marino dopo aver preso il posto di Roberto Muzzi è bastato al presidente Corsi per convincersi che il tecnico siciliano meriti il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Come riporta 'PianetaEmpoli', sarà quindi Marino a guidare l’Empoli oltre che nell’eventuale conclusione dell’attuale campionato, e anche se si andrà a giocare oltre il 30 giugno, ma anche nel prossimo, che sia in B o in A.

SPORTAL.IT | 06-04-2020 23:59