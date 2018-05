L'Empoli regala il debutto ad Andreazzoli

Il campionato di Serie A è appena finito, ma una panchina è già assegnata. In attesa che si definisca ufficialmente il mosaico delle big è arrivata la conferma di Aurelio Andreazzoli come allenatore del neopromosso Empoli. Il tecnico di Massa ha rinnovato fino al 30 giugno 2020 il proprio contratto che sarebbe scaduto a giugno, dopo aver guidato trionfalmente gli azzurri al ritorno in Serie A grazie a una marcia da record.

Subentrato il 17 dicembre a Vincenzo Vivarini, Andreazzoli ha chiuso il campionato imbattuto totalizzando 55 punti in 23 partite e centrando la promozione con ben quattro giornate d’anticipo. Per l’ex collaboratore di Luciano Spalletti sarà, a 64 anni, il primo torneo dall'inizio da primo allenatore in Serie A, dopo i pochi mesi alla guida della Roma tra febbraio e maggio 2013 al posto di Zdenek Zeman.

SPORTAL.IT | 21-05-2018 20:15