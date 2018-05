Leno-Bayer, è finita

Il Bayer Leverkusen ha ufficializzato l'acquisto di Lukas Hradecky dall'Eintracht Francoforte, aumentando i rumors sul futuro di Bernd Leno.

Il portiere tedesco, con l'arrivo del finlandese, potrebbe decidere di trasferirsi e le pretendenti non mancano: una su tutte è il Napoli, da tempo sulle sue tracce, ma anche Arsenal e Atletico Madrid, dato l'incerto futuro di Oblak, avrebbero mostrato il loro interesse.

Attualmente Leno ha una valutazione che si aggira intorno ai venti milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2020. In questa stagione ha disputato 38 gare tra campionato e Coppa, mantenendo la porta inviolata per 12 volte.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 11:15