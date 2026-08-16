Il Lens batte il PSG nel Trophée des Champions: decide l’ex Udinese Thauvin. Tra espulsioni, gol annullati e polemiche è successo di tutto, pesanti accuse all'arbitro

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il PSG sa anche perdere. Dopo aver conquistato la Supercoppa Europea, la squadra di Luis Enrique si arrende al Lens nel Trophée des Champions, la Supercoppa di Francia. Allo stadio Bollaert è successo di tutto: due espulsi, due gol annullati, lacrime e polemiche contro l’arbitro (e non solo). A decidere l’incontro, sotto gli occhi del neo-ct della Francia Zinedine Zidane, è una vecchia conoscenza del calcio italiano: l’attaccante ex Udinese Thauvin.

Lens-PSG: l’ex Udinese Thauvin sblocca il match

Questa volta le bocche di fuoco del Paris Saint-Germain sparano a salve. Kvaratskhelia parte bene, ma a colpire è il Lens, che, forte del fattore campo, passa in vantaggio alla mezz’ora. Udol scaglia un tiro rasoterra e potente che si rivela un assist per Thauvin: l’ex Marsiglia e Udinese, lasciato colpevolmente solo, supera Safonov sul secondo palo. I parigini chiedono un possibile fuorigioco, ma l’azione è regolare: gol convalidato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Lens resta in 10: Antonio in lacrime, tutti contro l’arbitro

Pochi minuti dopo il gol dell’1-0, il Lens resta in dieci uomini per l’espulsione diretta di Kyllian Antonio, in seguito a un fallo su Akliouche a centrocampo. L’arbitro Jérémie Pignard estrae il cartellino rosso, mentre il difensore 18enne scoppia in lacrime. L’allenatore tedesco Dino Toppmöller, ex assistente di Julian Nagelsmann, è una furia e viene punito con il cartellino giallo. Ma è durante l’intervento che la situazione rischia di degenerare. In un video condiviso da Ligue 1+, il ds del Lens Jean-Louis Leca se la prende con il direttore di gara: “Avete la capacità di mandare in fumo una partita”, ha detto stizzito.

In aggiornamento