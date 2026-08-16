Il PSG sa anche perdere. Dopo aver conquistato la Supercoppa Europea, la squadra di Luis Enrique si arrende al Lens nel Trophée des Champions, la Supercoppa di Francia. Allo stadio Bollaert è successo di tutto: due espulsi, due gol annullati, lacrime e polemiche contro l’arbitro (e non solo). A decidere l’incontro, sotto gli occhi del neo-ct della Francia Zinedine Zidane, è una vecchia conoscenza del calcio italiano: l’attaccante ex Udinese Thauvin.
- Lens-PSG: l’ex Udinese Thauvin sblocca il match
- Il Lens resta in 10: Antonio in lacrime, tutti contro l’arbitro
Lens-PSG: l’ex Udinese Thauvin sblocca il match
Questa volta le bocche di fuoco del Paris Saint-Germain sparano a salve. Kvaratskhelia parte bene, ma a colpire è il Lens, che, forte del fattore campo, passa in vantaggio alla mezz’ora. Udol scaglia un tiro rasoterra e potente che si rivela un assist per Thauvin: l’ex Marsiglia e Udinese, lasciato colpevolmente solo, supera Safonov sul secondo palo. I parigini chiedono un possibile fuorigioco, ma l’azione è regolare: gol convalidato.
Il Lens resta in 10: Antonio in lacrime, tutti contro l’arbitro
Pochi minuti dopo il gol dell’1-0, il Lens resta in dieci uomini per l’espulsione diretta di Kyllian Antonio, in seguito a un fallo su Akliouche a centrocampo. L’arbitro Jérémie Pignard estrae il cartellino rosso, mentre il difensore 18enne scoppia in lacrime. L’allenatore tedesco Dino Toppmöller, ex assistente di Julian Nagelsmann, è una furia e viene punito con il cartellino giallo. Ma è durante l’intervento che la situazione rischia di degenerare. In un video condiviso da Ligue 1+, il ds del Lens Jean-Louis Leca se la prende con il direttore di gara: “Avete la capacità di mandare in fumo una partita”, ha detto stizzito.
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