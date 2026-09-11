Thauvin pareggia al 91’, Aguilar firma il sorpasso due minuti dopo: ai francesi mancava un successo esterno nella competizione dal 1998

Il Lens ha iniziato la sua Champions League con una vittoria incredibile sul campo dello Slavia Praga. I francesi, sotto 2-1 al 90′ nonostante la superiorità numerica, hanno ribaltato il risultato nel recupero con i gol di Thauvin al 91′ e Aguilar al 93′. Il 3-2 finale ha consegnato alla squadra di Dino Toppmoller tre punti pesantissimi e una rimonta che mancava nella massima competizione europea da tredici anni.

Slavia avanti due volte con l’uomo in meno, il Lens insegue

La gara di Praga si mette subito su binari complicati per il Lens, con lo Slavia capace di creare diversi problemi alla retroguardia francese già nella prima parte. Al 35′ i padroni di casa trovano anche il vantaggio con Ayaosi, ma la rete viene annullata per un fallo di mano. L’episodio che sembra poter cambiare definitivamente la partita arriva al 49′, quando Konecny, entrato da pochi minuti, viene espulso lasciando i cechi in inferiorità numerica.

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Il Lens prova ad approfittarne aumentando la pressione, ma appena due minuti più tardi è lo Slavia a passare: Sturm firma l’1-0 e costringe nuovamente i francesi a rincorrere. Il pareggio arriva al 73′ con Sima, ma quando la squadra di Toppmoller sembra aver preso il controllo della gara, all’88′ Sturm colpisce ancora e riporta avanti i padroni di casa. Nonostante l’uomo in meno, lo Slavia entra così nel recupero sul 2-1 e con la possibilità concreta di portare a casa una vittoria che manca in Champions League da quasi 7000 giorni.

Dal 2-1 al 2-3 in tre minuti

Il Lens riesce a cambiare completamente la partita nel recupero. Al 91′ Thauvin (poi premiato Player of the Match) trova il 2-2 con un colpo di testa che riporta i francesi in parità quando lo Slavia sembra ormai a un passo dalla vittoria. Passano appena due minuti e arriva anche il sorpasso: Aguilar firma il 3-2 al 93′, completando una rimonta maturata interamente nelle ultime battute del match.

Nel post-partita Toppmoller ha spiegato di non aver mai smesso di crederci: “Non ho mai pensato che fosse finita. Ero sicuro che avremmo potuto segnare ancora”. Il tecnico ha poi sottolineato il peso di capitan Thauvin all’interno di una squadra molto giovane: “Ha spinto la squadra, non ha mai smesso di chiedere palla e di provarci. Questa squadra ha bisogno di giocatori come lui, che mostrino carattere”.

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Una rimonta che mancava da 13 anni

Il successo di Praga entra anche nella storia della Champions League. Prima del Lens, l’ultima squadra capace di vincere una partita della competizione dopo essere entrata nel recupero in svantaggio era stata il Borussia Dortmund, che nel 2013 ribaltò il Malaga nei quarti di finale. Un’impresa che, senza considerare i supplementari, non si ripeteva da tredici anni. Per il Lens, inoltre, quella conquistata contro lo Slavia è soltanto la seconda vittoria esterna della propria storia in Champions, dopo l’1-0 sull’Arsenal a Wembley nel novembre 1998. A distanza di ventotto anni, i Sang et Or sono così tornati a imporsi fuori casa nella massima competizione europea. È anche la prima volta, nelle quattro partecipazioni del club, che il Lens riesce a vincere la gara d’esordio in Champions.

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