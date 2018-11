L'Entella sa solo vincere, Triestina in testa

C’è una squadra italiana che sa solo vincere. E non è la Juventus. Dopo quasi tre mesi trascorsi ad aspettare la riammissione in B, la Virtus Entella ha dovuto chinare il capo e accettare di disputare il torneo di Serie C.

Ebbene, dopo il successo sul Gozzano nella prima giornata ad agosto, ne sono arrivati altri tre che permettono alla squadra di Boscaglia di restare a punteggio pieno con 12 punti e di essere la capolista virtuale del girone. L’ultima ad arrendersi è stato il Pontedera, piegato 2-1 a domicilio dai gol di Nizzetto e Belli.

Nell’altro posticipo, per il girone B, preziosa vittoria della Triestina che sbanca il “Bottecchia” di Pordenone: il derby finisce 2-1 con gol di Malomo per gli alabardati, pareggio momentaneo del figlio d’arte Michele De Agostini per i 'ramarri' dell'ex Tesser e rete decisiva di Procaccio nel recupero del primo tempo. Triestina in testa al girone con 20 punti insieme alla Fermana.

