L'Entella saluta Cassano: "Grazie lo stesso"

In attesa di conoscere in via definitiva in quale campionato giocherà nella stagione in realtà già cominciata da due mesi, l’Entella vede sfumare il sogno di tesserare Antonio Cassano.

Dopo un paio di allenamenti e un’amichevole, l’attaccante barese ha rinunciato alla possibilità di chiudere la carriera con il club di Chiavari, annunciando l’addio al calcio.

Il presidente della Virtus, Antonio Gozzi, ha risposto alla lettera aperta con cui Cassano ha annunciato la propria decisione, ringraziando comunque l'ormai ex giocatore:

"Caro Antonio, sapevo che sarebbe stata una scommessa difficile da vincere, ma era giusto provarci. Era giusto provarci perché ti sei dimostrato un amico, offrendo il tuo aiuto nel momento più difficile della mia Entella, perché valeva la pena tentare di recuperare un campione che in una famiglia come la nostra avrebbe potuto chiudere la carriera raccontando a Christopher e Lionel una pagina a lieto fine. In pochissimo tempo hai ridato entusiasmo e unità ad un ambiente che vive questa incredibile incertezza con tanta rabbia e disperazione.

“Da parte nostra – continua Gozzi – abbiamo fatto tutto il possibile, il tecnico Boscaglia ti ha accolto con stima e incredibile professionalità, l'intera dirigenza si è messa a tua disposizione con encomiabile dedizione e assoluta partecipazione. Per questo, ancora una volta, sono molto orgoglioso dei miei collaboratori. Tutta la squadra ti ha fatto sentire dal primo giorno uno di loro. Grazie ragazzi, siamo un grande gruppo".



SPORTAL.IT | 13-10-2018 15:35