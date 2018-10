Leo Stulac si incatena al Parma

Leo Stulac, attraverso un’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport’, si toglie dal mercato.

"Questo club per me è una straordinaria occasione, ho accettato subito – dice -: dal primo momento sapevo che sarebbe stata la scelta giusta. Parma ha una grande storia e mi vedo qui ancora a lungo".

"Non pensavo che avrei giocato così tanto – aggiunge il ventiquattrenne centrocampista sloveno -. E sono sorpreso anche della nostra partenza: sapevo di essere in una grande squadra, ma non pensavo che avremmo fatto così bene".

SPORTAL.IT | 19-10-2018 15:25