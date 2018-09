Leonardo: "Abbiamo perso la mentalità vincente"

Il nome di Rino Gattuso non viene mai pronunciato, ma l’analisi del pareggio contro l’Atalanta del direttore tecnico del Milan Leonardo è tutt’altro che tenera.

Il brasiliano non ha gradito la gestione della partita, inadatta al valore della squadra: “Siamo a due facce e subiamo i momenti in cui caliamo perché sono determinanti come a Napoli, Cagliari ed oggi. Durante i 90 minuti alterniamo prestazioni ottime a cali, meriteremmo di avere più punti, ma dopo il vantaggio ci è venuto il braccino. Peccato, perché ci sono tante cose positive: il centrocampo è organizzato, la difesa sta cercando solidità, abbiamo creato tante occasioni e creato calcio da dietro, poi Suso ha fatto una gran partita con due assist”.

Nella caccia ai motivi del Milan double face non manca una frecciata al recente passato: “Non è una scusa, ma se guardiamo gli ultimi anni il Milan ha sempre finito intorno al sesto posto e così si perde la mentalità vincente. Il nostro primo obiettivo deve essere tornare ad essere una squadra che domina e controlla le partite. Dobbiamo cambiare, perché con questa rosa possiamo dominare le partite".

SPORTAL.IT | 23-09-2018 22:05