Leonardo abbraccia Maldini e annuncia un altro ritorno

Se per costruire un grande futuro è indispensabile essere a conoscenza del proprio passato, i tifosi del Milan possono essere ottimisti. Quella avviata attraverso il ritorno di Leonardo, giunto alla quarta avventura rossonera, la prima da dirigente dopo quelle da calciatore, consulente di mercato e allenatore, non è infatti una semplice “operazione nostalgia”, ma pare come il classico primo mattone di una ricostruzione destinata a partire da chi la storia e la maglia rossonera li conosce bene. Mattone seguito subito da un altro, ancora più prestigioso, il ritorno di Paolo Maldini. Il primatista assoluto di presenze con il Milan alla fine ha ceduto al richiamo del cuore, nove anni dopo quel traumatico distacco con la contestazione dei tifosi durante l’ultima partita contro la Roma. Distacco che appartiene al passato, come dichiarato dallo stesso Maldini durante la "presentazione": "Il mio rapporto con i tifosi è stupendo. Mi amano e me l'hanno sempre dimostrat, quello che è successo è rimasto in quella giornata ed è stato dimenticato”.

Paolo ha poi spiegato il perché dei precedenti rifiuti a tornare: “Non ho mai detto di no senza prima parlarne con chi aveva pensato a me. Con il Milan di Barbara Berlusconi avevamo intavolato un discorso che poi non era andato a buon fine, mentre con la proprietà cinese non eravamo neppure riusciti a definire un ruolo. Ora la situazione è diversa: Leonardo mi ha chiamato esponendomi il progetto e la proprietà ha fatto altrettanto. Sono contento”.

L’ex difensore dovrà trasmettere “Il senso di appartenenza alle persone che faranno parte del Milan”, quello che magari potrebbe aiutare ad infondere un giorno un altro ex pronto al grande ritorno: Kakà. Ad annunciarlo è stato Leonardo, ovvero colui che portò in rossonero Ricky nel 2003 da dirigente: "Lo adoro, è un mio pupillo, è l'ultimo pallone d'oro del Milan. Sarà per sempre legato alla società: non sappiamo come, ma ha tanta voglia di stare vicino, già a settembre sarà a Milano, ma non c'è ancora niente di definito. Ha manifestato voglia di esserci, gratis, e di capire. Sarà vicino a noi, ma lui ha altre cose, vuole imparare ed essere vicino".

SPORTAL.IT | 06-08-2018 22:45