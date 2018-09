Leonardo Blanchard torna sul gol storico.

Tre anni fa il difensore, allora al Frosinone, beffò la sua squadra del cuore: la Juventus. “Le detti la sveglia” racconta alla ‘Gazzetta dello Sport’ ricordando la rete di testa segnata allo ‘Stadium’ e che cristallizzò sull’1-1 il risultato finale.

“Esultai perché Frosinone sarà sempre casa per me, ma fu tutto singolare. Ed è stato il punto più alto della carriera”, chiosa Blanchard, 30 anni, svincolato e in attesa di una chiamata.

SPORTAL.IT | 22-09-2018 08:50