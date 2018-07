Leonardo: "Bonucci-Juve? Idea sua"

In occasione della conferenza stampa di presentazione, Leonardo ha voluto chiarire alcuni aspetti riguardanti il mercato: "Non sarà un mercato folle, siamo legati al financial fair play. Saranno fatte scelte sagge sulla base di quello che possiamo fare, purtroppo però c'è poco tempo".

"La situazione con la Juventus parte da un desiderio di Bonucci – continua Leonardo -. Se esiste la possibilità e l'affare è conveniente a tutti, realizzeremo, se non sarà così non c'è problema".

In uscita c'è sicuramente Nikola Kalinic, come conferma l'ex dirigente del PSG: "C'erano trattative in corso quando sono arrivato, per lui ci sono diverse opportunità, ne parliamo, ma nulla è vicino alla chiusura".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 26-07-2018 17:30