Leonardo Bonucci rincara la dose contro i milanisti

Leonardo Bonucci insiste. Il difensore della Nazionale italiana ha ricevuto molte critiche nel weekend dopo la frase "la mamma degli imbecilli è sempre incinta" pronunciata a caldo dopo i fischi di San Siro nei suoi confronti durante il match contro il Portogallo.

Ora l'ex capitano del Milan, che in estate è tornato alla Juventus definendo l'esperienza rossonera 'un errore dettato dalla rabbia', ha rincarato la dose con alcune frasi riportate dal Corriere dello Sport. "Per come la vedo io la maglia dell'Italia dovrebbe unire tutti sotto una sola bandiera, lasciando fuori le storie di club. Io rispetto sempre i tifosi, ma stavolta mi sento in diritto di giudicarli e dire che hanno sbagliato. Sono molto amareggiato".

I fischi lo hanno condizionato e non lo nega: "Non posso nasconderlo, non me li aspettavo e ho commesso diversi errori non da me. Fortunatamente ho le spalle larghe. All'estero certe cose non accadono, qui invece abbiamo bisogno di maturare come squadra e come tifosi. Dovremmo vivere con meno invidia e più cordialità ed empatia. All'estero certe cose non succedono, è ridicolo fischiare anche i cambi. Ancelotti propone di fermarsi? E' una misura drastica è importante, ma non può partire dai giocatori".

Poi torna il sorriso quando parla dell'Azzurro: "Si respira un clima nuovo, c'è entusiasmo. Mancini ci fa star bene in campo e fuori, una cosa che non succedeva da tempo in Nazionale. Ci sono tutti gli elementi per fare una grande qualificazione a Euro 2020".

Molti sono rimasti impressionati dal giovane Tonali: "Ha fatto vedere in allenamento di saper stare tra i grandi, non me lo aspettavo da un ragazzo che ancora deve esordire in serie A. Ha personalità e qualità. Deve crescere in una grande squadra".

SPORTAL.IT | 19-11-2018 12:30