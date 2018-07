Il Pordenone, che sta cercando di allestire una formazione in grado di lottare per la promozione in serie B, è andato a pescare in casa del Torino.

Alla corte del nuovo allenatore dei 'ramarri', Attilio Tesser, è arrivato – con la formula del prestito – il promettente attaccante Leonardo Candellone.

Il classe 1997 ha iniziato la scorsa stagione in serie B alla Ternana e l'ha conclusa in C con la casacca del Sudtirol.

