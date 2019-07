Leonardo 'cede' De Ligt alla Juventus

Il tormentone De Ligt continua a tenere banco: il difensore aveva detto sì al Barcellona in primavera, salvo tornare progressivamente sui propri passi forse dopo aver constatato che un passaggio in Serie A sarebbe stato utile anche in funzione di un futuro approdo nella Liga.

La Juventus si è quindi messa sulle tracce del giocatore che, secondo diverse indiscrezioni, ha già un accordo economico con il giocatore e l'agente ma l'offerta di 65 milioni di euro più bonus non soddisfa i 'Lancieri'.

Negli scorsi giorni sembrava essersi intromesso il PSG che, ingaggiando De Ligt, avrebbe liberato Marquinos, destinato proprio ai bianconeri. In una recente intervista a 'Le Parisien', però, Leonardo ha annunciato che la società francese si è tirata fuori dalla corsa per il classe 1999: "Dobbiamo calmarci un pochino. Non abbiamo 200 milioni di euro da spendere in questo modo".

Anche su Gianluigi Donnarumma sembrava esserci l'ombra dei campioni di Francia ma il dirigente brasiliano ha tranquillizzato i tifosi rossoneri: "Prendere un portiere? Non è una priorità, abbiamo quattro giocatori in questo ruolo. Areola numero uno anno prossimo? Vedremo le scelte sportive che saranno fatte. Non è il momento di parlarne".

Inevitabile la domanda su Neymar: "Sarebbe dovuto arrivare lunedì ma non è arrivato. Sapeva di dover essere qui, studieremo le misure da prendere come avremmo fatto per tutti i dipendenti e lo faremo. Ha preso impegni per il suo istituto e uno sponsor ma queste non erano le date concordate col club. Ha giocato la sua ultima partita il 6 giugno. Le vacanze erano fino all'8 luglio e non si è presentato. Avevo parlato con lui e con il suo entrourage quando mi sono insediato qui. La posizione è chiara da parte di tutti. Ma solo una cosa è concreta a oggi: lui ha ancora tre anni di contratto con noi. E non avendo ricevuto offerte non possiamo discutere di nulla".

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci circa un interesse del Barcellona a riportare l'attaccante in blaugrana: "Abbiamo avuto contatti superficiali ma Neymar può lasciare il Psg in presenza di un'offerta che vada bene e convinca tutti. Oggi non sappiamo chi lo vuole e a quale prezzo".



SPORTAL.IT | 09-07-2019 14:54