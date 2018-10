Leonardo commenta le voci su Gattuso

La vittoria del Milan sulla Sampdoria ha rilanciato le quotazioni dei rossoneri per la corsa Champions e ha rinsaldato la posizione di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera.

Proprio su Gattuso è intervenuto Leonardo a margine dell’evento Golden Foot a Montecarlo: “Le voci su Rino provengono da fonti esterne alla società e per noi sono completamente infondate. Anche per questo abbiamo preferito non smentirle. Il mister sa di godere del nostro pieno sostegno”.

“Il cambio di modulo? Durante una stagione può succedere di tutto. Sapevamo che la squadra potesse offrire diverse varianti. L’obiettivo? Per un club come il Milan non può che essere il ritorno nell’Europa che conta. Pensiamo – ha concluso il dirigente brasiliano – di avere una struttura ideale per raggiungere tale obiettivo. Ora siamo in linea con il programma”.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 22:00