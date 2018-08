Leonardo fa il punto sul mercato

Oggi per il Milan è stata giornata di presentazioni per due ex Napoli: Pepe Reina e Ivan Strinic.

Durante la conferenza stampa dei giocatori, non sono mancate le domande di mercato per Leonardo. Il dirigente rossonero ha parlato sia dei possibili colpi in entrata – Bakayoko in primis – sia di cessioni importanti come quella di Suso: “Per Bakayoko stiamo parlando, conoscete tutti i nostri paletti e le nostre condizioni, sono operazioni che vanno misurate in ogni dettaglio. Milinkovic-Savic? Non rientra nei nostri parametri”.

”Non abbiamo mai pensato di vendere Suso – ha rivelato il brasiliano – Per noi è importantissimo, non lo lasceremo andare. Bacca? Stiamo cercando di risolvere la situazione in modo positivo. Potrebbe anche rimanere. Andrè Silva? Stiamo cercando di capire, c’è la possibilità che vada via”.

SPORTAL.IT | 10-08-2018 16:40