Leonardo Fabbri 'spaventa' il mondo: "I mondiali di Tokyo un chiodo fisso. Ancora mi sogno la finale di Parigi..."

A poco più di un mese dai mondiali di Tokyo, Leo Fabbri ha ribadito che in Giappone vuol essere protagonista. "Punto tutto sul mondiale, anche per riscattare le olimpiadi"

Tokyo è ormai dietro l’angolo (meno di 40 giorni e sarà bagarre) e l’Italia comincia a chiamare a raccolta i propri pezzi pregiati. Con Leonardo Fabbbri che stavolta ha deciso di fare davvero le cose in grande: la delusione di Parigi 2024 è alle spalle (quinto posto in una finale dove il podio appariva decisamente alla portata), adesso il focus è tutto rivolto alla rassegna giapponese. Dove l’intenzione del pesista toscano è di sparigliare le carte e andare a caccia di quella medaglia d’oro che sin qui ha sempre visto messa al collo dei rivali quando la competizione è espatriata dai confini continentali.

Messaggio ai naviganti: Leo stavolta vuol andare fino all’oro

Il 22,82 metri lanciato agli Assoluti di Caorle è stato il segnale che Fabbri aspettava da mesi. Perché sin qui la stagione non aveva regalato grossi picchi per l’atleta di Bagno a Ripoli, finito giù dal podio anche nel mondiale indoor di Nanchino di marzo (e con tante recriminazioni).

Adesso il mondo s’è accorto che qualcosa sta cambiando: la misura lanciata in Friuli rappresenta la migliore a livello internazionale nella stagione corrente, tanto indoor quanto outdoor, e questo significa che tra un mese a Tokyo le possibilità che Fabbri possa diventare il grande favorito nella gara del peso sono piuttosto pronunciate.

Anche perché a sorpresa nella gara iridata mancherà uno dei monopolizzatori dei podi recenti: Joe Kovacs, medaglia di bronzo due anni fa a Budapest (proprio dietro a Leonardo), nonché argento a Parigi, non si è qualificato nella gara dei Trials americani, mandando a referto una clamorosa esclusione (ci sarà invece Ryan Crouser, benché assente ai Trials ma già qualificato in quanto campione in carica 2023). Gli Stati Uniti porteranno Josh Awotunde (22,47), Payton Otterdahl (22,35) e Tripp Piperi (22,29), oltre a Crouser che pure è reduce da un infortunio e non sa ancora come si presenterà in Giappone (ha comunque la seconda misura mondiale stagionale con 22,48).

Fabbri vuol cancellare Parigi: “Ancora ci penso la notte…”

Con Jacobs e Tamberi indietro di condizione per i più disparati motivi, è chiaro che l’Italia punta decisamente su Fabbri per provare a ottenere una medaglia “sicura”, al netto di altri fuoriclasse come Mattia Furlani, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti che nelle rispettive gare partono con ambizioni importanti di medaglia. Fabbri potrebbe rappresentare una sorta di “garanzia di podio”, anche se dopo Parigi 2024 parlare di risultati “sicuri” è quanto mai azzardato.

“Tokyo è l’obiettivo, il vero obiettivo di questa stagione”, ha spiegato Leo dopo il trionfo agli Assoluti. “Manca ormai poco più di un mese e sto finalmente cominciando a vedere qualcosa di buono.

L’olimpiade di Parigi me la sogno ancora di notte, per questo ora non voglio farmi scappare l’occasione dei mondiali. È l’unica gara in cui bisogna lanciare lontano. Il 22,82 non deve esaltarmi troppo, ma semmai servire a darmi consapevolezza di quello che valgo. È stata una serata bella alla fine di una settimana molto positiva, in cui mi sono piaciuto anche in allenamento. In finale so di essere stato bravo perché dopo il primo lancio avevo perso un po’ il ritmo, invece ho trovato in fretta il modo per riprendermi e ripartire”.

Italia, anche Weir e Ponzio cercano risposte verso Tokyo

Tra i possibili rivali a Tokyo, oltre alla pattuglia degli americani, occhio al nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (22,10) e al giamaicano Rajindra Campbell (22,04), gli unici a superare quota 22 metri in stagione, oltre al veterano neozelandese Tom Walsh, che lo scorso marzo a Nanchino vinse a sorpresa l’oro con una misura però inferiore ai 22 metri.

L’Italia a Tokyo porterà invece altri due pesisti con ambizioni comunque importanti: Zane Weir in stagione ha faticato a trovare ritmo, col 21,04 degli Assoluti che rappresenta invero una misura ancora un po’ modesta. Nick Ponzio s’è fermato a 20,36, ma in Giappone proverà almeno a garantirsi un posto in finale.