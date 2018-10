Leonardo: "False le voci su Gattuso"

Gennaro Gattuso resta saldo sulla panchina del Milan. A ribadirlo è il direttore generale dell'area sportiva del Milan, Leonardo.

"Non abbiamo mai pensato a un altro, le voci lasciano il tempo che trovano. Il confronto con Gattuso è costante, ci conosciamo da vent'anni io, lui e Maldini. Parlare non è un problema e il rispetto non mancherà. Tutto sarà molto chiaro. Rino deve concentrarsi sul migliorare la squadra, trovare soluzioni, alternative e utilizzare i giocatori".

SPORTAL.IT | 25-10-2018 19:05