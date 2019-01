Leonardo gela Higuain e spiega il mercato del Milan

Il Milan abbraccia Krzysztof Piatek e ignora Gonzalo Higuain. Appena sei mesi dopo la festosa accoglienza per l’argentino arrivato dalla Juventus, il clima nel pianeta rossonero si è ribaltato e l’avventura del Pipita è stata assimilata da tifosi e società a quella di un altro “scarto” illustre dei bianconeri, Leonardo Bonucci. Stesso entusiasmo del popolo rossonero al momento dell’acquisto, stessa incredulità al momento della precoce fine dell’esperienza al Milan.

Per questo, nel giorno della presentazione del nuovo bomber, il polacco acquistato dal Genoa, lo stato maggiore del Milan, composto da Leonardo, Maldini e dall’amministratore delegato Ivan Gazidis, ha provato a minimizzare la delusione per il flop legato a Gonzalo, liquidato con poche parole proprio da Leonardo, colui che non più tardi di una decina di giorni fa aveva provato l’ultimo tentativo per sferzare Higuain. Ma quel “ora inizi a pedalare”, forse, fu pronunciato a cose ormai già fatte.

"C'è poco da dire, Higuain ha fatto la sua scelta e non c'è più – ha tagliato corto Leonardo durante la presentazione – Abbiamo risolto il prestito con la Juventus e così abbiamo potuto prendere il giocatore che volevamo. Ora siamo qui per Piatek e quindi parliamo di lui".

Questa invece l'accoglienza di Leonardo per l'ex genoano: "La scelta non era così difficile, ha segnato 13 gol in 19 partite. Ha fatto vedere subito le sue qualità. Non era un'operazione prevista adesso, anche a livello economico è stato un investimento imprevisto, ma abbiamo avuto la possibilità di fare un investimento".

Ora i tifosi si chiedono se, dopo Paquetà e Piatek, ci sarà spazio per un terzo colpo, magari un esterno d’attacco, per rendere più concreto il sogno di tornare in Champions League: "I tentativi per Ibra e Fabregas non sono stati bloccati dalla linea che abbiamo sul mercato, ma da situazioni di mercato – ha spiegato Leonardo – Finora forse siamo quelli che abbiamo fatto di più. Sono stati fatti due acquisti importanti, non solo per il presente, ma anche il futuro. Ora dobbiamo capire se potremo fare altro, ma già con Piatek e Paquetà la rosa è competitiva".



SPORTAL.IT | 24-01-2019 14:20