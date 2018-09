Il Milan segue da vicino Dani Olmo.

Secondo quanto riportato da Germanijak, Leonardo starebbe monitorando le prestazioni dell’ala spagnola (classe ‘98) di proprietà della Dinamo Zagabria, club con il quale ha realizzato due reti in questo inizio di stagione.

I rossoneri potrebbero presentare un’offerta già nel mercato di gennaio. Non si prospetta una trattativa semplice, in quanto i croati chiedono più di dieci milioni per il cartellino del giocatore.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 12:30