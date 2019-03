Leonardo ha pronta l'offerta per Deulofeu

Leonardo e Maldini, in attesa di vedere la fine della stagione che sperano possa concludersi con la qualificazione alla prossima Champions League, sono al lavoro per la campagna acquisti che si aprirà a luglio.

L’obiettivo primario per la coppia di dirigenti del Milan è un esterno di valore che possa giocarsi una maglia con Suso e Calhanoglu, con i due che sono tutt’altro che certi di rimanere a Milanello visto la stagione altalenante.

Il primo nome della lista sembra essere quello di Saint Maximin del Nizza, ma la concorrenza agguerrita e le richieste della società francese, stanno spingendo Leonardo a battere un’altra pista calda a gennaio. Quella che porta a Gerard Deulofeu del Watford.

L’esterno spagnolo sogna un ritorno a Milano e sta spingendo con il suo agente per far sì che ciò accada.

Leonardo ha già intavolato la trattativa in inverno con la famiglia Pozzo e potrebbe tornare all’assalto nei prossimi mesi con un’offerta, secondo quanto riporta Sportmediaset, di prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Questa formula permetterebbe ai rossoneri di non gravare sul bilancio 2019-2020 visto che il club meneghino è sotto la lente di ingrandimento della Uefa per il Fair Play Finanziario e attende il verdetto del Tas per le sanzioni inflitte dal massimo organo europeo.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 19:45