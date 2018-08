Leonardo non si ferma. Si lavora per il centrocampista

Leonardo non si vuole fermare. Dopo l’acquisto della coppia Caldara-Higuain, il ritorno di Paolo Maldini in società e la cessione di Bonucci, ora punta a completare la rosa di Gennaro Gattuso.

“Siamo completi al 90% e iniziamo a essere troppi”. Parole e musica del tecnico rossonero. Per quanto riguarda le cessioni, Leonardo sta lavorando su Kalinic, sempre in orbita Atletico Madrid e Bacca, ma manca l’accordo sulle cifre con il Villarreal.

Il 10% mancante sembra essere un centrocampista di qualità in grado di poter alternarsi con Bonaventura e Kessie. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta Sportmediaset, il direttore tecnico dell’area sportiva si sarebbe recato a Parigi, anche se non si trovano conferme in merito, ma non si registrano neanche delle smentite.

L’obiettivo è Adrien Rabiot del Paris Saint-Germain. Classe 1995 in scadenza di contratto nel prossimo anno, rappresenta un’ottima occasione di arrivare a un profilo giovane ma anche con molta esperienza internazionale.

Nella prima uscita stagionale con la maglia dei parigini, Rabiot si è messo in mostra e fornendo l’assist a Di Maria per il 4-0 definitivo sul Monaco, che è valso la conquista della Supercoppa di Francia.

I contatti con la madre e agente sono ormai continui, vista la volontà del diretto interessato di trovare una squadra che gli possa garantire un posto negli undici titolari, cosa che il Milan gli può concedere.

Nonostante un contratto nel 2019, la valutazione è comunque alta: 30 milioni di euro. I buoni uffici di Leonardo, ex direttore tecnico del PSG, potrebbero fruttare uno sconto sulla valutazione del cartellino.

Nei prossimi giorni la pista potrebbe diventare molto calda.

Non mancano le alternative, ma sono entrambe molto onerose: Mateo Kovacic del Real Madrid e il sogno Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

Sul fronte entrate da monitorare anche la situazione legata a Bernard. Giocatore svincolatosi dallo Shakhtar.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 05-08-2018 21:55