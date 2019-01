Leonardo: 'Piatek? La 9 va meritata...'

C’era lo stato maggiore del Milan al completo per dare il benvenuto a Krzysztof Piatek, nuovo centravanti del Milan al posto di Gonzalo Higuain.

Leonardo, Maldini e anche l’ad Gazidis erano seduti al fianco del polacco acquistato dal Genoa.

Leo non si è potuto sottrarre però alle domande sull’addio dell’argentino: “Higuain ha fatto la sua scelta e c’è poco da dire, adesso siamo qui per parlare di Piatek. Ha segnato 13 gol in 19 partite, facendo vedere subito le sue qualità. Non era un'operazione prevista adesso, anche a livello economico è stato un investimento imprevisto, ma abbiamo avuto la possibilità di farlo dopo aver risolto il prestito di Higuain ed eccoci qui".

Diretto il commento del dirigente sul fatto che Piatek non indosserà la maglia numero nove: "Non c’è nessuna scaramanzia dietro questa scelta. Questa maglia va anche meritata”.

Leonardo non si è sbilanciato su un possibile altro acquisto nell'ultimo scorcio di mercato: Abbiamo fatto molto finora, forse siamo quelli che abbiamo fatto di più. Sono stati fatti due acquisti importanti, non solo per il presente, ma anche il futuro. Ora dobbiamo capire se potremo fare altro, ma già con Piatek e Paquetà la rosa è competitiva".

