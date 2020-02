Leonardo Semplici blocca il mercato della Spal

L'allenatore della Spal Leonardo Semplici, nel corso della conferenza stampa di presentazione della delicatissima sfida casalinga con il Sassuolo, ha parlato anche degli svincolati, non mostrando grande entusiasmo sul tema.

"Personalmente non mi sembra che ci siano giocatori che possano diventare determinanti per la stagione – ha evidenziato -. Se ci sarà l'occasione, valuteremo però il da farsi. Abbiamo cercato di rinforzare la squadra, ma non siamo riusciti a fare tutto ciò che volevamo. Sono comunque consapevole che potremo centrare l'obiettivo".

SPORTAL.IT | 08-02-2020 14:11