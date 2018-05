Leonardo Semplici conferma tutto

Nel giorno in cui il Bologna chiude per Filippo Inzaghi, pronto a tornare ad allenare in Serie A, ma ora impegnato nei playoff di Serie B con il Venezia, anche il futuro di Leonardo Semplici diventa più chiaro. Sarà un caso, ma il tecnico fiorentino, che era proprio sul taccuino degli emiliani come alternativa a 'Super Pippo', sembra sempre più vicino a restare alla Spal, con tanto di prolungamento del contratto, per cercare una nuova impresa, dopo la doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie A e la successiva salvezza:

“C'è voglia di continuare insieme, da parte mia e della società – ha detto Semplici a ‘Premium Sport’ – Essere accostato ad altri club ha fatto piacere, è un riconoscimento del lavoro fatto con la Spal in questi tre anni e mezzo, ma sono riconoscente a una società che mi ha permesso di mettere in pratica le mie idee. Ogni anno siamo cresciuti, abbiamo raggiunto risultati inaspettati e c’è la possibilità di fare un ulteriore step". Prolungamento in vista, quindi, dopo il quale la società potrà concentrarsi sulle mosse da effettuare per ritoccare l’organico.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 22:05