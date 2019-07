Leonardo Semplici fa la lista della spesa

La Spal ha chiuso il ritiro di Tarvisio battendo 2-0 il Pordenone, formazione neopromossa in Serie B. Un gol per tempo per la squadra di Semplici, realizzati da Kurtic e da Petagna, quest’ultimo su calcio di rigore.

Il tecnico toscano è parso soddisfatto al termine del test, sbilanciandosi anche sul mercato: “Stiamo lavorando bene, la squadra sta crescendo a livello fisico e i ragazzi stanno applicando quanto prepariamo in allenamento. Mercato? La società sa quello che serve, io conosco il budget e so che dobbiamo prendere elementi che siano anche motivati per far parte del nostro gruppo oltre che utili tecnicamente. Ci mancano un difensore, un esterno e un attaccante".

Semplici fa anche qualche nome: "Bonifazi e Di Francesco sono giocatori importanti, se dovessero arrivare ci darebbero una mano".



SPORTAL.IT | 21-07-2019 22:11