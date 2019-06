Leonardo Semplici si sbilancia

L’ufficialità non c’è ancora, ma adesso anche il diretto interessato si è sbilanciato.

Leonardo Semplici resta alla guida della Spal, come il tecnico toscano ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: "Essere accostati ai grandi club fa piacere, ma ho un contratto e c'è il massimo accordo per continuare. Ci siamo presi un momento di riflessione dopo la fine del campionato e ora ci incontreremo per mettere i presupposti per dare continuità, come spero, a questo progetto".

L'allenatore ammette però che qualche big partirà: "Qualche giocatore partirà come è giusto che sia, perché ha dimostrato di valere altre piazze, ma reinvestiremo le nostre idee sul futuro. L'obiettivo rimane la salvezza e abbiamo i mezzi per confermare la serie A. Lazzari, Petagna o Bonifazi si sono guadagnati le attenzioni di squadre più importanti e auguro loro in futuro di andare a giocare dove possono puntare ad altri obiettivi, se lo stanno meritando. Magari non dall'anno prossimo, ma valuteremo assieme alla società il futuro di questi ragazzi".

SPORTAL.IT | 04-06-2019 20:49