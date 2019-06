Leonardo Semplici vuole cambiare la Spal

La terza Spal di Serie A targata Leonardo Semplici potrebbe cambiare pelle sul piano tattico.Questo almeno sarebbe lo scenario inevitabile qualora l’interesse che i ferraresi hanno mostrato per Riccardo Saponara si trasformasse in trattativa e poi in acquisto.

Secondo quanto riporta 'La Nuova Ferrara', il trequartista forlivese di proprietà del club gigliato, dove rientrerà dopo il prestito alla Sampdoria, ha già mostrato gradimento nei confronti dell’interessamento della Spal.

La Fiorentina, dal canto proprio, ha già messo sul mercato il giocatore, pronto a rappresentare una variabile tattica rispetto al centrocampo in linea caro a Semplici.



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 25-06-2019 19:31