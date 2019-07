Leonardo su Mbappé: "Non so se rinnoverà"

Il PSG è alle prese con il "caso Neymar". Tuttavia, anche l'altra stella del club, ossia Mbappé, potrebbe, presto, fare le valigie. Attraverso le colonne de Le Parisien, Leonardo ha messo le mani avanti, non blindando la giovane stella.

"Rinnovo? Non faccio promesse se non sono certo di poterle realizzare. Lui è molto importante per il club, su questo non ci sono dubbi", le parole dell'ex rossonero su Mbappé, oggetto del desiderio di grandi top club, in primis il Real Madrid.

SPORTAL.IT | 10-07-2019 07:34