Leonardo vuole blindare Calhanoglu

Il Milan vuole trattenere a qualunque costo Hakan Calhanoglu.

Dopo i primi problemi di ambientamento nel campionato italiano, il fantasista turco è riuscito a mettere in mostra le proprie qualità grazie alla fiducia di Gennaro Gattuso.

In estate il Lipsia si era fatto avanti per il giocatore, ma la dirigenza rossonera non ha nemmeno voluto prendere in considerazione la proposta del club tedesco. Ora Leonardo pensa a come blindarlo: previsto nelle prossime settimane un incontro con l’agente per parlare di rinnovo del contratto.

SPORTAL.IT | 11-09-2018 17:45