“Il Papa tifa per tutte le squadre, ma Prevost per il Real Madrid”. E’ la battuta pronunciata da Papa Leone durante il volo a bordo dell’aereo papale diretto a Madrid, dove prende il via il suo quarto viaggio apostolico. Il Pontefice ha scherzato con i giornalisti presenti a bordo mentre si avvicinava l’arrivo in Spagna. Nella stessa occasione e’ stato ricordato che questa sera il Real Madrid scendera’ in campo contro il Barcellona, in uno dei match piu’ attesi del calcio spagnolo.
Leone XIV: "Il Papa tifa tutte le squadre, ma Prevost per il Real Madrid"
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