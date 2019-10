Leonessa Brescia-Virtus Bologna, 21 i precedenti

Quello di sabato (ore 20.30) tra Germani Basket Brescia e Segafredo Virtus Bologna è il secondo anticipo della sesta giornata di serie A: 21 i precedenti tra le due squadre, 8 le vittorie della Leonessa e 13 quelle della compagine bianconera.

Il conto delle vittorie nelle sfide giocate a Brescia è di 4 per i lombardi e 6 per gli emiliani. Dal ritorno in Serie A di Bologna nel 2017/18 il parziale è di 3 a 2 per Brescia, compreso il quarto di finale della Final Eight 2017/18.

SPORTAL.IT | 25-10-2019 12:44