Leoni, drammatico esordio col Liverpool: grande gara, poi l’infortunio choc e l’uscita in barella

Il difensore, protagonista di una grande prestazione, è stato protagonista di una brutta caduta all’81’: si teme un problema serio alla gamba sinistra

Perfetto per 81’, poi la caduta, l’infortunio choc e l’uscita dal campo tra le lacrime: è stato un esordio drammatico quello di Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool. Per il 19enne difensore ex Parma ora si teme un lungo stop.

Liverpool, l’attesa di Leoni

Aveva atteso a lungo questa serata Giovanni Leoni, l’aveva aspettata da quando, a metà agosto, il Liverpool l’aveva soffiato a Milan, Inter e Juventus con un autentico blitz, pagando 35 milioni di euro al Parma pur di assicurarsi il suo talento. Da allora attendeva la sua prima gara con la maglia dei Reds: e allora eccolo, titolare in Carabao Cup contro il Southampton accanto al veterano Joe Gomez. Non immaginava, però, che questa serata tanto attesa si sarebbe potuta trasformare in un momento drammatico.

Il grande esordio ad Anfield

Leoni ha affrontato la gara con la solita personalità, sorprendendo il pubblico di Anfield con la sua energia, il tempismo negli interventi, la capacità di recupero sugli attaccanti avversari: ogni intervento del 19enne italiano è stato accompagnato dagli “ooh” del pubblico inglese, probabilmente stupefatto di fronte al talento dell’ex Parma.

L’infortunio choc di Leoni

All’81’, però, la meraviglia del pubblico di Anfield si è tramutata in paura. Nel tentativo di fermare un avversario lungo la linea laterale, Leoni è caduto, girando su sé stesso e sbattendo forte la nuca sul terreno oltre la linea laterale. Dopo il colpo Leoni, però, non s’è tenuto la testa, ma la gamba sinistra, urlando e disperandosi: visibili le lacrime sul suo volto, anche in barella, mentre usciva dal campo.

La paura di un lungo stop

Un infortunio scioccante quello del giovane difensore: soltanto domani si conosceranno le condizioni del giocatore, di sicuro la dinamica della caduta e soprattutto la reazione avuta dallo stesso Leoni dopo l’impatto non fanno presagire nulla di buono. Sui social si possono leggere centinaia di commenti dei tifosi del Liverpool gli augurano di riprendersi al più presto: il timore è che il talento arrivato dall’Italia possa andare incontro a un lungo stop. Un problema anche per l’Italia di Rino Gattuso, che puntava a inserire Leoni nel roster delle prossime partite delle qualificazioni ai Mondiali 2026.