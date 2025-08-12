Leoni verso il Liverpool, serie A beffata: come con Calafiori la Premier cancella Inter, Milan e Juventus

I Reds si sono inseriti per il giovane difensore e non avrebbero difficoltà a pagare i 40 milioni di euro chiesti dal Parma: le big italiane costrette ancora a chinare la testa sul mercato

Oggetto del desiderio di Inter, Milan e Juventus, Giovanni Leoni alla fine potrebbe fare le valigie e trasferirsi in Inghilterra: il Liverpool fa sul serio per il giovane centrale del Parma. Dopo un anno si ripeterebbe il copione già visto con Riccardo Calafiori: a lungo inseguito dalle tre big italiane, il difensore finì in Premier grazie all’Arsenal, unico club ad accontentare economicamente il Bologna.

Ciao Italia: Leoni in Premier come Calafiori

L’estate di Giovanni Leoni rischia di trasformarsi nell’ennesimo esempio dell’inferiorità delle più blasonate società italiane nei confronti della Premier League e dei suoi top club. Proprio come accadde un anno fa a Riccardo Calafiori, venduto dal Bologna all’Arsenal dopo le offerte troppo basse delle big italiane, il giovane difensore del Parma rischia di finire in Inghilterra dopo essere stato a lungo corteggiato da Inter, Milan e Juventus, incapaci però di formulare finora un’offerta convincente per il club emiliano.

Il Liverpool fa sul serio per Leoni

La notizia di oggi è che il Liverpool si è fatto prepotentemente avanti per Leoni, offrendo al Parma 30 milioni di euro, stessa cifra proposta dal Bournemouth e rifiutata dalla società emiliana. Ma se i Reds hanno messo Leoni nel mirino, difficilmente se lo lasceranno scappare: la soglia fissata dal Parma per cedere il difensore è di 40 milioni e i 10 milioni di gap non sembrano un ostacolo per i campioni d’Inghilterra, che in questa sessione di mercato hanno già investito più di 290 milioni di euro, ammortizzando le spese con gli addii, tra gli altri, di Luis Diaz (70 milioni incassati dal Bayern) e Darwin Nuñez (53 dall’Al-Hilal). Inoltre, i Reds potrebbero essere spinti a spendere per il centrale del Parma dal possibile addio di Ibrahima Konaté, che piace a Chelsea e Real Madrid: la valutazione del francese è di 50 milioni di euro.

Il confronto con Milan, Juventus e Inter

Numeri, quelli del Liverpool, che fanno impallidire le squadre italiane. Tra le tre big del Nord, il Milan è quello che aveva più spazio di manovra dopo l’addio di Thiaw, pagato 40 milioni di euro dal Newcastle, ma il club rossonero ha intenzione di investire l’intera somma per un solo rinforzo: ecco perché come rinforzo in difesa è stato preferito De Winter, pagato 23 milioni tra parte fissa e bonus. La Juventus vive un momento di stasi, dopo aver già investito gran parte dei 118 milioni spesi finora per riscattare giocatori presi in prestito nella scorsa stagione: senza l’addio di qualche altro elemento, i bianconeri sono bloccati.

L’Inter, infine, sembrava la candidata più attiva su Leoni, individuato come l’uomo giusto con cui ringiovanire una difesa dall’età media piuttosto alta, ma i nerazzurri non si sono mai neanche avvicinati alle richieste del Parma per Leoni.

La rabbia dei tifosi dell’Inter

E proprio i tifosi dell’Inter sono i più delusi e arrabbiati per la notizia dell’inserimento del Liverpool su Leoni: a loro parere, il club nerazzurro ha sprecato una grande occasione per ringiovanire il reparto difensivo da mettere a disposizione di Cristian Chivu. “L’Inter ha tenuto De Vrij e Acerbi (4 mesi fuori l’anno scorso) per buttare via il secondo centrale seguito per un anno dopo Bremer. Davanti la trattativa doveva essere rapida, siamo a metà agosto e il silenzio è totale”, il commento amareggiato di Christian su X. “L’Inter si sta suicidando sul mercato per stare dietro a Lookman. Un difensore giovane ci serviva anche più di lui”, il parere di Andrea. “Leoni è l’ennesimo centrale che ci facciamo fregare e andiamo avanti con due centrali che insieme raggiungono i 100 anni quasi…”, sottolinea Celebre. “Non abbiamo una lira – attacca Giampiero – è inutile prendere in giro i tifosi: prima di Leoni ci sono stati i flop per Bremer e Calafiori”. “E meno male che eravamo in buoni rapporti col Parma”, ironizza infine PolpoM.