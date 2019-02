Finisce 1-1 l'anticipo del Dall'Ara tra Bologna e Genoa. La sfida salvezza è determinata dalle reti di Destro, in gol al 16' per i padroni di casa, e di Lerager, che al 30' pareggia di testa per gli ospiti.

I rossoblu, terzultimi a pari merito con l'Empoli, attaccano con più veemenza nella ripresa ma si fermano alla traversa, colpita da Danilo nel finale di partita. In classifica il Grifone sale a quota 25 punti, a +7 sul Bologna.

SPORTAL.IT | 10-02-2019 14:55