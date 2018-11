L'estremo saluto al pensionato tifoso: "Non fiori, ma gol di CR7"

Una vita interrotta a 77 anni e caratterizzata da un grande amore sportivo, quello per la Juventus. E così Mario Stefanini ha salutato il suo paese (Fornaci di Barga, in provincia di Lucca) in maniera decisamente singolare, su esplicita volontà del figlio Claudio.

Mario, noto in paese come 'Il Doro', è infatti morto improvvisamente il 15 novembre. Ma nell'annuncio mortuario affisso per le strade locali è apparsa una scritta che la dice lunga sull'amore per i colori bianconeri che nutriva l'uomo.

"Il giorno 15 novembre, improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi cari Mario Stefanini, 'Il Doro' di anni 77. Ne danno il triste annuncio i figli e i familiari tutti. Il funerale avrà luogo sabato 17 c.m. presso il Cimitero di Loppia, alle ore 15,00 saranno celebrete le Esequie. Non fiori ma goals di CR7": questo ciò che ha voluto scrivere la famiglia per salutare Mario, un vero cuore bianconero.

"Così il figlio Claudio – si legge sul quotidiano online 'Il Giornale di Barga' – ha voluto ricordare la sua fede e la sua passione per il calciatore bianconero nell'annunciare la morte del padre a tutto il paese". "Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo ogni volta che assisteva alla partita il suo desiderio più grande era di vedere un gol siglato dal suo beniamino", ha spiegato Claudio allo stesso giornale.

E chissà che ora Cristiano Ronaldo, noto per il suo cuore d'oro (soprattutto quando si parla di beneficenza), non troverà una motivazione in più per guidare la Juventus ai suoi tanti obiettivi stagionali, dalla Champions League all'ennesimo scudetto. Magari laureandosi anche capocannoniere alla sua prima stagione in serie A. Oltre ai titoli individuali, di squadra e al conseguente prestigio personale, in questo modo avrebbe accontentato l'estrema volontà di un anziano tifoso capace di innamorarsi di lui negli ultimi mesi trascorsi in mezzo ai suoi cari.

SPORTAL.IT | 18-11-2018 23:55