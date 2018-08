L'esultanza fa esplodere i social, Dybala si scusa

Si può proprio dire che l'inizio della Serie A 2018-2019 non sia stato all’insegna della normalità. In pochi infatti si sarebbero aspettati di vedere la Juventus di Cristiano Ronaldo andare in svantaggio sul campo del Chievo, pur dopo aver dominato la prima mezzora, e riuscire a strappare la vittoria solo nei minuti di recupero. E ancora meno facile era immaginare di non vedere il nome del portoghese tra i marcatori dei campioni d’Italia. C’ha pensato la vecchia guardia, ovvero Khedira e Bernardeschi, anche se i nuovi un segno l’hanno lasciato, da Cancelo, in negativo con il rigore procurato, a Emre Can, convincente nello spezzone di partita giocato, fino allo stesso Ronaldo, più volte al tiro e vicino al gol e comunque sempre nel vivo del gioco. A negare a Cristiano la gioia della rete al debutto è stato Stefano Sorrentino, portiere di quasi 40 anni che ha parato il parabile e anche di più, salvo uscire dal campo in barella dopo uno scontro con lo stesso Ronaldo nell’azione del gol poi annullato a Mandzukic. Sono stati, quelli, secondi concitati, in campo e davanti ai teleschermi: la goal line technology ha fatto convalidare la rete, poi revocata per la carica del portoghese sul portiere, colpito duro al capo.

A sincerarsi delle condizioni di Sorrentino sono stati subito i compagni di squadra oltre allo stesso Ronaldo, ma proprio quest’azione ha scatenato polemiche furiose sui social al termine della partita, con i tifosi non juventini ad accusare il capitano Chiellini e Dybala per aver esultato nonostante l'avversario fosse a terra privo di sensi. Dopo qualche ora, lo stesso Dybala, rispondendo a un tifoso che lo aveva “bacchettato” per il comportamento assunto, si è scusato su Instagram per un gesto istintivo e dettato dalla classica adrenalina da campo: "Hai ragione. Non mi sono reso conto nel momento. Ho sbagliato" la 'resa' di Paulo. Intanto, Sorrentino è stato dimesso dall’ospedale dopo una notte in osservazione e la riduzione della frattura al setto nasale. Riscontrate anche un trauma contusivo alla spalla sinistra e un colpo di frusta cervicale.

SPORTAL.IT | 19-08-2018 13:55