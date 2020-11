Eurolega, messaggio a Messina

Dopo l’appello di Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano che aveva invocato un’interruzione dell’Eurolega a causa del dilagare di positività al Coronavirus, non si è fatta attendere la risposta dei vertici del basket europeo.

Eduard J. Scott, Chief Operations Officer di Euroleague Basketball, ha inviato a ‘Eurohoops’ una dichiarazione che non è in realtà una risposta all’invito di Messina, che non viene citato, riferendosi alla conference call in programma giovedì 5 novembre, ma che sembra, in particolare nella frase finale, un messaggio chiaro sulle intenzioni dell’organizzazione…:

“Nell’ambito della sua regolare attività – si legge – Euroleague Basketball organizza spesso conversazioni, sessioni di gruppi di lavoro e incontri con più parti interessate. Al fine di evitare inutili speculazioni, la videoconferenza che si terrà questa settimana con le Leghe europee è stata convocata con l’obiettivo di condividere e coordinare le informazioni tra gli organizzatori delle competizioni che hanno squadre in EuroLeague o EuroCup, per consentire a tutti di pianificare al meglio le prossime settimane e i prossimi mesi. Non ci sono piani per presentare format alternativi come è stato ipotizzato negli ultimi giorni”.

OMNISPORT | 02-11-2020 18:03