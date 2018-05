L'Europa chiede aiuto alla Juve per eliminare il Real

Con la vittoria a Kiev contro il Liverpool il Real Madrid si è aggiudicato la terza Champions League consecutiva: un successo meritato per gli uomini di Zidane che stanno scrivendo un pezzo di storia.

Grande merito di questa impresa va sicuramente a Zinedine Zidane che può vantare un rendimento pazzesco nella competizioni dalle grandi orecchie da allenatore: ci ha partecipato tre volte ed sempre è riuscito a vincere.

La Juventus di Massimiliano Allegri può vantare il prestigioso titolo di essere stata l’ultimo club ad aver eliminato il Real Madrid formato Champions.

Nella semifinale del 2015 i bianconeri riuscirono a eliminare i Blancos allenati da Carlo Ancelotti: la Juve vinse in casa per 2-1 grazie alle reti di Morata e Tevez e poi conservò il prezioso vantaggio acquisito nel doppio confronto al ritorno strappando un punto al Bernabeu.

Il club piemontese si qualificò per la finale giocata e persa a Berlino contro il Barcellona per 3-1.

E quest’anno la Juventus per un soffio non è riuscita ancora nell’impresa di eliminare il Real Madrid in Champions: nella doppia sfida ai quarti gli uomini di Zidane si sono salvati al Bernabeu solo grazie al rigore realizzato al 93’ da Ronaldo per un presunto fallo di Benatia su Vazquez a due passi dalla linea di porta.

Un rigore molto contestato dai bianconeri e che è costato anche il rosso a Buffon. Il portiere toscano si è poi sfogato contro l’arbitro Oliver nel post-partita con delle dichiarazioni molto pesanti che hanno portato la Uefa ad aprire una indagine.

Sull’episodio è tornato nelle ultime ore anche Collina, attuale designatore arbitrale della Uefa: “Si parla tanto di episodi come il rigore di Real Madrid-Juventus, in cui non è previsto l’utilizzo del VAR, perchè si tratta di una interpretazione dell’arbitro. L’episodio fa ancora discutere sul piano tecnico a distanza di quasi due mesi. La discrezionalità dell’arbitro in una situazione come quella del contrasto Benatia-Lucas Vazquez diventa determinante. Probabilmente se Oliver avesse consultato il VAR, avrebbe confermato la decisione presa sul campo".

SPORTAL.IT | 28-05-2018 16:00