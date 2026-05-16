Lewandowski annuncia l'addio al Barcellona: le chances di Juventus e Milan

Il bomber polacco lascia gli azulgrana alla vigilia dei suoi 38 anni, l'applauso di Flick e le sirene arabe di Inzaghi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Giocherà titolare domani ma quella contro il Betis in Liga sarà l’ultima partita di Lewandowski con la maglia del Barcellona. A pochi giorni dal suo 38° compleanno il bomber polacco ha annunciato tramite il suo account Instagram che, dopo quattro stagioni, lascerà il Barça. Su di lui è forte l’interessamento di Milan e Juventus ma non solo.

L’annuncio di Lewandowski

Questo il commosso messaggio via social dell’attaccante: “Dopo quattro anni pieni di sfide e tanto duro lavoro, è ora di voltare pagina. Me ne vado con la sensazione di aver portato a termine la missione. Quattro stagioni, tre titoli . Non dimenticherò mai l’amore che ho ricevuto dai tifosi fin dai miei primissimi giorni. La Catalogna è il mio posto nel mondo. Grazie a tutti coloro che ho incontrato durante questi meravigliosi quattro anni. Un ringraziamento speciale al Presidente Laporta per avermi dato l’opportunità di vivere il capitolo più incredibile della mia carriera. Il Barça è tornato dove merita di stare. Visca el Barça e Visca Catalunya !”

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Il bottino di Lewa a Barcellona

Tre titoli della Liga , una Copa del Rey e tre Supercoppe di Spagna impreziosiscono il carnet in Spagna del bomber, a cui manca solo la gloria europea. Lewandowski ricorderà sicuramente per sempre che, dopo essere stato determinante nei quarti di finale contro il Borussia Dortmund la scorsa stagione, si infortunò contro il Celta Vigo e saltò la semifinale contro l’Inter . Riuscì a giocare solo gli ultimi minuti (e i tempi supplementari) della partita al Giuseppe Meazza . Flick voleva farlo entrare quasi per un gesto simbolico, per farlo sentire coinvolto e per sfruttarlo sui calci piazzati. Ma l’Inter pareggiò e ai supplementari Frattesi realizzò il gol del definitivo 4-3.

La grande eredità di Robert Lewandowski al Barça va ben oltre i suoi 119 gol in 191 partite, un bottino che lo colloca tra i primi dieci di tutti i tempi. Il suo arrivo, a quasi 34 anni e con un contratto quadriennale, generò molte polemiche all’interno del club. Molti accusarono Laporta di aver orchestrato un lucroso ritiro per il pupillo del suo amico Pini Zahavi, il procuratore del giocatore. Si è poi scoperto che Lewandowski è stato uno dei protagonisti che hanno permesso al club di tornare a vincere.

Le parole di Flick

“Tutti i miei titoli li ho vinti con lui. Per me è stato un privilegio averlo e lavorare con Lewandowski – ha detto il tecnico Flick – È un professionista incredibile. È sempre stato al massimo della forma, si è preso cura del suo corpo. Non lo dimenticherò mai. È un modello per i giovani giocatori. Penso che sia un bene per lui e forse anche per il club, perché in questo modo potremo ristrutturare la squadra. E sì, ne abbiamo parlato. L’ha annunciato lui stesso nello spogliatoio. Sappiamo tutti che tipo di giocatore è”.

Le chances di Juve e Milan

Con l’annuncio della sua partenza, resta da vedere quale sarà la sua prossima destinazione. Il suo agente Pini Zahavi ha negoziato per mesi con club sauditi (tra cui l’Al Hilal di Inzaghi), ma ha anche valutato offerte da Milan , Juventus e Porto . Anche la MLS è stata un’opzione. I rappresentanti della franchigia dei Chicago Fire erano a Barcellona per cercare di convincerlo. Lewandowski ha perso il posto da titolare al Barça, ma ha ancora un mercato: rossoneri e bianconeri restano in corsa.