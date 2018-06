Lewandowski avvisa il Bayern Monaco

Dove giocherà Robert Lewandowski nella prossima stagione? Per tutto l’inverno il centravanti polacco è stato avvicinato al Real Madrid, ma le esigenze dei blancos ora sembrano essere altre e allora l’ex Borussia Dortmund potrebbe anche restare in Bundesliga, dove milita da 8 stagioni. Intervistato da un giornalista d’eccezione come Gerard Piqué per 'The Players Tribune', Lewandowski ha però mandato altri messaggi al Bayern Monaco, tutt’altro che distensivi: “Ho già detto qualche anno fa di non voler giocare per sempre nello stesso campionato. Questo è sicuro, però ora non posso dire cosa mi aspetta in futuro”.

'Lewa' ha poi elogiato Pep Guardiola, avuto come allenatore al Bayern, pur non sbilanciandosi sul proprio futuro: “Incontrare Guardiola mi ha fatto cambiare il modo di vedere il calcio. Per il momento sono concentrato sul futuro prossimo, ma ho 29 anni e so di poter giocare ancora molti anni se non mi faccio male".

SPORTAL.IT | 24-06-2018 19:20