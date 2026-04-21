Lewandowski-Barça, scoppia il caso: indignazione in Polonia, Milan e Juventus all’assalto, i dubbi di Capello

Polemiche per l’offerta al ribasso dei catalani e per il ruolo che il centravanti avrebbe in caso di rinnovo: le due italiane in prima fila, gli scenari

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Robert Lewandowski diventa un caso internazionale che può trasformarsi in un assist per Milan e Juventus. In Polonia monta la polemica per l’offerta di rinnovo al ribasso del Barcellona, interpretata come una mancanza di rispetto nei confronti di un attaccante che, pur avendo 37 anni, ha realizzato 118 gol in 187 presenze con i blaugrana. Sul possibile trasferimento in Italia dell’esperto centravanti si è espresso anche Fabio Capello.

Caso Lewandowski: l’offerta del Barcellona

Attualmente Lewandowski percepisce un ingaggio da circa 30 milioni di euro, cifre ritenute oggi insostenibili dal Barcellona. L’idea del presidente Joan Laporta è quella di proseguire insieme, ma finora i contatti con l’agente dell’attaccante, Pini Zahavi, non hanno prodotto risultati concreti.

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Il nodo centrale resta l’offerta al ribasso del club catalano, che punta a una riduzione del 50% dello stipendio, compensata però da una parte variabile legata ai bonus. Inoltre, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, cambierebbe anche il ruolo del polacco, che non verrebbe più considerato un titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Hansi Flick. Una scelta legata alle prestazioni dell’ultima stagione, ritenute non più ai livelli degli anni precedenti.

Indignazione in Polonia: scoppia la polemica

In Polonia, patria di Lewandowski, cresce l’indignazione per la proposta del Barça. Tra i più critici c’è l’ex portiere della nazionale Jan Tomaszewski, che ai microfoni di Sport Express ha commentato duramente: “Robert, sei il polacco più famoso della storia, non permettere che ti trattino così. Sono sicuro che se cambierà squadra, riceverà il rispetto che merita”.

Con 89 gol in 165 presenze in nazionale, Lewandowski resta una figura simbolo del calcio polacco, nonostante la delusione per la mancata qualificazione al prossimo Mondiale, obiettivo a cui teneva particolarmente per chiudere al meglio la sua carriera.

Milan e Juventus all’assalto di Lewandowski

Entrambe le squadre sono alla ricerca di un centravanti d’esperienza. E quel contratto in scadenza tra due mesi rende Lewandowski appetibile tanto per il Milan quanto per la Juventus, che è anche sulle tracce di un altro futuro svincolato di lusso: Bernardo Silva.

Tuttavia, ogni decisione verrà presa al termine della stagione: solo allora il bomber polacco, che vanta estimatori anche in MLS, scioglierà le riserve sul proprio futuro.

I dubbi di Fabio Capello

Il valore del calciatore non si discute, per carità. Ma, alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello evidenzia un aspetto da non sottovalutare: “Il fiuto del gol non si perde, ma la forza sì. E quando ti avvicini ai 40 è più difficile fare l’attaccante che il centrocampista”.

Dunque, il centravanti classe 1988 rappresenterebbe una soluzione importante nel breve periodo, ma difficilmente può essere considerato un investimento su cui costruire nel lungo termine.