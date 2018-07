Lewandowski può mandare Higuain al Milan

Il Chelsea è alla ricerca di un centravanti ed è cosa nota. Ma ora è spuntato un nuovo nome per il reparto offensivo della squadra londinese, da pochi giorni guidata da Maurizio Sarri: è quello di Robert Lewandowski.

Il polacco, a quanto sembra, preferirebbe non restare al Bayern Monaco e non ha ancora ricevuto un cenno dal Real Madrid, dove andrebbe di corsa. L'ex Borussia Dortmund non disdegnerebbe però l’opzione rappresentata dai ‘Blues’, benché non saranno al via nella prossima Champions League.

L’arrivo di Lewandowski al Chelsea sbarrerebbe la strada a Gonzalo Higuain. Che a quel punto potrebbe restare in Italia e, chiusa la parentesi con la Juventus, accasarsi al Milan.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 14:40