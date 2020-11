Lewandowski senza gloria: mai a segno contro l'Italia

C’è sempre una bestia nera per ogni giocatore: quella di Robert Lewandowski, nello specifico, sembra essere l’ Italia.

Neanche stasera il bomber polacco è riuscito a sfatare il tabù che lo vede sfortunato protagonista: nelle cinque partite in cui ha affrontato gli azzurri con la sua nazionale, è sempre rimasto a secco.

Al ‘Mapei Stadium’, in particolare, ha sofferto la marcatura asfissiante di Bastoni che ha superato a pieni voti un esame non semplice da sostenere, alla luce delle diverse assenze in difesa che hanno messo in difficoltà Alberico Evani.

La striscia negativa di Lewandowski ha avuto inizio l’11 novembre 2011 e da allora non si è mai arrestata. Inoltre, la Polonia non ha mai battuto l’Italia negli incroci in questione (due pareggi e tre sconfitte).

Tutt’altra storia in relazione ai numeri spaventosi fatti registrare con la maglia del Bayern Monaco, trascinato alla vittoria del ‘Triplete’ solo qualche settimana fa: un rendimento che avrebbe sicuramente meritato l’assegnazione del Pallone d’Oro, quest’anno annullata in virtù dell’emergenza Covid-19.

15-11-2020 23:26