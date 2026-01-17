Hamilton, chi è il nuovo ingegnere di pista: la Ferrari punterebbe su Luca Diella. SF-26, ecco come suona il motore

Mentre è ufficiale la chiusura del rapporto di collaborazione tra Lewis Hamilton e Riccardo Adami, spunta l'indiscrezione su chi sarà il nuovo ingegnere di pista del britannico. E intanto la Ferrari svela un altro dettaglio della SF-26

Il rapporto di lavoro tra Lewis Hamilton e Riccardo Adami è durato giusto una stagione, quella del debutto del pluricampione del mondo in Ferrari che però non ha dato quei risultati che speravano sia il britannico che Maranello. Nella nuova era dei regolamenti tecnici che si sta per aprire l’ex Mercedes prova quindi a voltare pagina iniziando da un altro ingegnere di pista. Il cui nome starebbe già circolando.

Adami lascia Hamilton ma resta in Ferrari

Adami non è certo il primo arrivato, dal momento che dopo l’esperienza in Toro Rosso nel 2015 aveva messo piede in Ferrari, seguendo prima Sebastian Vettel, quindi Carlos Sainz e infine Hamilton. Ma a differenza del tedesco e dello spagnolo il rapporto con Hamilton non ha mai proceduto su binari tranquilli o comunque sereni: lo si notava dai team radio al colmo della frustrazione in cui il britannico sfogava le proprie seccature riguardo la monoposto sul proprio ingegnere di pista, tra schermaglie e battibecchi.

È vero che anche con Peter ‘Bono’ Bonnington ai tempi della Merces il rapporto si era costruito col tempo, per poi diventare stretto. Tempo però che non è stato concesso ad Adami, che andrà da quest’anno a ricoprire un ruolo all’interno dell’Academy e all’interno del programma Test Previous Cars.

“A tempo debito”, secondo il comunicato ufficiale Ferrari, verrà svelato il nuovo ingegnere di pista di riferimento per Hamilton. Ma già sta circolando il nome di colui che succederà ad Adami.

Chi è Luca Diella, il possibile nuovo ingegnere di pista per Hamilton

È la Gazzetta dello Sport a svelare che Luca Diella andrà a seguire da quest’anno il britannico. Già ingegnere delle prestazioni in Mercedes dal 2019 al 2021 e successivamente Power Unit Performance Engineer di Hamilton, dallo scorso febbraio Diella ha iniziato a ricoprire il ruolo di Race Performance Engineer a Maranello, iniziando a collaborare con il #44 dal GP di Silverstone.

In buona sostanza parliamo di un professionista che conosce bene Hamilton, di sicuro più di Adami, e che potrebbe aiutarlo a trovare la sua dimensione che ancora fatica a trovare in Ferrari, riportando invece un po’ d’aria di Mercedes a Maranello. Considerando tra l’altro che da quest’anno la monoposto sarà dal punto di vista dei regolamenti tecnici nuova di pacca, abbandonando l’effetto suolo tanto detestato dal sette volte campione del mondo e con vetture rinnovate nelle dimensioni, nel peso, nell’aerodinamica con nuove configurazioni e la scomparsa del DRS e nella power unit.

Un dettaglio della SF-26 svelato: il rombo del nuovo motore

Intanto la nuova SF-26 continua a svelarsi in attesa della presentazione ufficiale, con un altro tassello. In questo caso parliamo del rombo del motore, un piccolo teaser giusto per solleticare una piazza ferrarista ancora delusa dai risultati (mancanti) dello scorso anno.

Ma non si tratta però solo un dettaglio da nerd delle piste, in quanto abbiamo l’occasione di sentire il suono della nuova power unit che vedrà tra le altre cose la scomparsa dell’MGU-H e un MGU-K che non lascia ma raddoppia, facendo sì che il rapporto tra componente termica ed elettrica sia letteralmente bilanciato.