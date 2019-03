Lewis Hamilton dà lezioni di fair play

Seconda doppietta stagionale per la Mercedes su due gare del Mondiale 2019, ma non è tutto oro quello che luccica in casa delle Frecce d’Argento.

Se infatti in Australia il dominio era stato schiacciante, in Bahrain il successo di Lewis Hamilton è stato agevolato dalla sfortuna che ha colpito Charles Leclerc, dominatore del Gp, ma tradito dal motore nel finale e costretto ad accontentarsi del terzo posto.

Lo stesso Hamilton ammette tutto con sportività al termine della corsa: “Sono subito andato a parlare con Leclerc perché ha fatto un lavoro fantastico. Il risultato per lui è devastante, meritava di vincere ma ha tantissime vittorie nel suo futuro".

Il campione del mondo l’ha spuntata anche su Vettel: "E' stata una gara difficile, le Ferrari sono state incredibili per tutto il weekend. Noi abbiamo sfruttato l'opportunità. Testacoda di Vettel? C'era tanto vento, ho frenato tardi e sono andato all'esterno. Mi sono divertito”.

SPORTAL.IT | 31-03-2019 19:25