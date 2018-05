Lewis Hamilton frena: 'Non abbiamo fretta'

Lewis Hamilton ha assicurato che non c'è alcuna nube all'orizzonte nel suo rapporto con la Mercedes anche se il rinnovo con la casa tedesca sta tardando a concretizzarsi.

"Non abbiamo fretta, mi sto prendendo il mio tempo ma non sto discutendo con nessun altro né sto considerando altre proposte. Ma non vedo perché affrettare le cose" ha chiarito il pluricampione del mondo di Formula 1.

"C'è un contratto ancora in vigore e mi sto divertendo a gareggiare, magari mi diverto a farvi chiedere cosa sta accadendo", ha aggiunto sorridendo parlando con i giornalisti in conferenza stampa a Montecarlo.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 15:00